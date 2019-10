Anteprima: le foto della Mazda MX-30 elettrica prima del debutto

Domani 23 ottobre 2019 assisteremo al lancio della nuova auto elettrica prodotta da Mazda, un veicolo molto atteso che ha suscitato non poca curiosità dopo una recente foto teaser. Certo esiste il web e ogni cosa può essere leakata: ecco infatti in anteprima la nuova Mazda elettrica.

Il suo nome completo è Mazda MX-30 ed è un crossover compatto in piena regola. Il design presenta un lungo cofano slanciato, mentre il retro sembra molto sacrificato e quasi "schiacciato", infatti le portiere posteriori appaiono quasi tagliate a metà. Un'idea alquanto inedita che potrebbe far ingelosire la nuova Nissan Juke, in questo caso però parliamo di un'elettrica 100%.

La vettura infatti si ricarica grazie a un connettore di Tipo 2 europeo, almeno questo è stato leakato nelle foto, è però possibile che negli USA e in Giappone arrivi con il CCS DC. L'auto, pensata soprattutto per l'uso cittadino, dovrebbe montare una piccola batteria da 35,5 kWh e un motore da 105 kW di potenza - pari a 142 CV. 264 Nm la coppia subito disponibile, mentre l'autonomia dovrebbe attestarsi fra i 190 e i 225 km, che vista la capacità della batteria e la robustezza generale del mezzo non sarebbe neanche male - anche se forse ci si aspettava qualcosa di più.

Una batteria più piccola però significa anche contenere i prezzi, si pensa infatti che la nuova Mazda MX-30 possa costare circa 30.000 dollari, magari 30-35.000 euro in Europa, pronta a fare concorrenza alla nuova Volkswagen ID.3 e alla Honda E.