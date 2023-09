L'ansia da ricarica sta frenando le vendite di EV: il CEO di Ford è sicuro

Secondo Jim Farley, CEO di Ford Motor Company, uno dei problemi più significativi delle auto elettriche è la questione della ricarica. Nel corso di un'intervista speciale su Fox Business, Farley ha dichiarato che molte persone evitano i veicoli elettrici a causa dell'ansia da ricarica e non tanto per l'autonomia.

"Stiamo cercando di raggiungere il pubblico di massa che ha molte preoccupazioni sulla ricarica. Non si tratta dell'autonomia, ma della paura di non poter trovare facilmente punti di ricarica" ha affermato Farley.

È evidente che l'infrastruttura di ricarica negli Stati Uniti presenta ancora lacune significative sia in termini di copertura che di affidabilità. Tuttavia, esiste un'eccezione degna di nota: la rete Supercharger di Tesla. Ford ha deciso di adottare la porta di ricarica NACS attraverso un accordo firmato a fine anno e riconoscendo la qualità di questa rete. La reale implementazione dello standard di Tesla inizierà nel 2025.

Oltre alle sfide legate alla ricarica, il CEO di Ford ha evidenziato un ulteriore ostacolo per l'adozione dei veicoli elettrici nel mercato attuale: i loro prezzi più alti rispetto alle alternative a combustione interna. Ha sottolineato che i consumatori "non sono disposti a pagare un sovrapprezzo" per i veicoli elettrici, nonostante il fatto che un numero crescente di modelli sia ora disponibile e i prezzi siano diminuiti rispetto all'anno scorso.

Farley ha affermato che, sebbene un anno fa fosse evidente un sovrapprezzo sui veicoli elettrici, questa disparità non esiste più. Tuttavia, Ford attualmente non offre un veicolo elettrico a prezzi accessibili negli Stati Uniti, con il modello più economico, la Mustang Mach-E, che parte da 44.795 dollari (circa 42.000 euro). Una versione più sportiva di questo modello, invece, è la nuova Ford Mach-E Rally, una versione pensata per la velocità Off-Road e le derapate in elettrico.