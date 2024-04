L'annuncio di Fiat: 'La 500 non morirà mai, con lei anche la Panda'

La Fiat 500 è immortale. Questo in sintesi le dichiarazioni di Francois Leboine, il capo design del marchio torinese, in merito al futuro della city car italiana, tanto chiacchierata in queste ultime settimane.

Negli scorsi giorni Fiat ha presentato i nuovi concept con il design del futuro, ma fra la Mega Panda, il Camper e il pick-up, ci sarà spazio sempre per la nuova Fiat 500. “Il fascino non morirà mai”, dice Leboine, spiegando che l'azienda torinese è dotata di due "anime". La prima è quella della "Dolcevita", incarnata dalla 500 e dalle sue eredi, mentre, la seconda è quella del linguaggio "più pratico e funzionale", così come da idea della Panda originale di Giorgetto Giugiaro.

"Queste due anime del nostro marchio rispondono a due diversi tipi di clienti. Siamo davvero felici di averle perché sono due traduzioni che, per i designer, sono entrambe molto interessanti da tradurre e con cui giocare". Adottando due linguaggi di design differenti, Fiat "non sarà mai troppo ripetitiva e troppo noiosa".

Il capo design ha poi parlato dei futuri concept, spiegando che gli stessi traggono ispirazione dallo storico Lingotto di Torino, a cominciare dalle finestre della stessa fabbrica, che hanno ispirato i fari anteriori e le luci dei freni in stile pixel. Ma guai a pensare che le nuove vetture abbiano uno stile retrò: "Quello che otteniamo dal Lingotto è un'eterna modernità. Non credo che ci sia nulla di retrò in quello che abbiamo fatto. In questo mi trovo abbastanza a mio agio. Utilizziamo il passato per raccontare una storia, ma in realtà i prodotti che stiamo realizzando sono decisamente moderni e guardano al futuro".

La conversazione è quindi virata sul concept Centoventi, da cui deriva la nuova Fiat Panda 2024 B-SUV elettrica "La Centoventi è ancora nella nostra mente – ha detto Leboine – ed è decisamente incorporata in questi concetti. Era una grande concept car che traduceva la forte filosofia della Fiat in termini di semplicità, convenienza, flessibilità, tutte soluzioni e intelligenti che Fiat è molto brava a proporre”.

Chiusura di nuovo sulla 500: “Se parli della 500 è un'altra storia. Parliamo di clienti decisamente innamorati dell'atmosfera vintage della 500, che non morirà mai. È una storia che non appartiene a una tendenza. E' semplicemente per sempre. Questa macchina è per sempre”.

