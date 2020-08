Annunciata la Mustang Shelby GT500SE: il nuovo modello è potentissimo

Shelby American ha appena sorpreso tutti presentando le varianti in Carroll Shelby Signature Edition delle Ford Mustang Shelby GT500, Shelby GT350 e Shelby GT350R. Per il top di gamma la parola d'ordine è potenza, tanta potenza.

La versione più generosa è rappresentata senz'altro dalla sovralimentata GT500SE, che prende i già poco modesti 760 cavalli erogati dal V8 da 5,2 litri e li porta ben oltre gli 800, facendo segnare un vero e proprio record per il brand. Al momento Shelby non ci ha fornito ulteriori dettagli riguardo le specifiche, ma sappiamo di sicuro che la vettura avrà bisogno di un carburante a 93 ottani per lavorare al massimo regime.

A ogni modo, per gestire al meglio il raffreddamento, sono stati installati un intercooler e un radiatore più performanti, mentre il nuovo cofano con presa d'aria aggiuntiva garantisce che al motore non manchi mai l'ossigeno. Le migliorie possiamo trovarle anche nelle sospensioni, ora dotate di molle più sportive, nelle barre anti rollio, nei cerchi in alluminio forgiato e nella ricalibrazione totale di molti componenti meccanici. Per quanto concerne il contatto con l'asfalto, a gestire il tutto provvedono pneumatici Michelin Pilot Sport 4S di serie, ma i clienti potranno anche richiedere i Pilot Sports Cup 2s.

Passando alle nuove varianti di GT350SE ed R, vi diciamo che dal punto di vista dell'output di potenza non cambierà praticamente nulla, ma gran parte degli upgrade della GT500SE appena menzionati verranno assolutamente introdotti, e non mancheranno quindi i badge Carroll Shelby disposti in ogni anfratto dell'abitacolo.

In conclusione non possiamo non parlare del prezzo. Nel momento nel quale scriviamo conosciamo soltanto le cifre del mercato statunitense, nel cui caso le conversioni non saranno affatto economiche. Per la GT500SE si parla di 29.995 dollari aggiuntivi rispetto alla vettura base, mentre circa la GT350SE il costo è stato contenuto a 9.995 dollari.

Per restare in tema vogliamo mostrarvi un prototipo di Shelby Volante appena venduto all'asta: ad oggi è senza alcun dubbio la Mustang più costosa di sempre. Infine, non molte settimane fa è arrivata in Europa anche la Shelby Mustang GT500, ma non tramite Ford.