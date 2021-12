Annunciata la Lightyear Two a energia solare: costerà 30.000 euro, non 149.000 come la One

Quando si parla di futuro dell'automotive si nominano due alimentazioni principali, le batterie e l'idrogeno (leggi anche: Il paradosso dell'idrogeno), esiste però una valida sottocategoria: il fotovoltaico, ovvero l'energia solare. In questo campo Lightyear è azienda leader e presto vedremo arrivare un nuovo modello.

La start-up è divenuta famosa per via della sua Lightyear One, una vettura elettrica con batteria agli ioni di litio e la carrozzeria ricoperta di pannelli solari, capaci di ricaricare circa 40 km al giorno in condizioni meteo favorevoli. Una piccola grande rivoluzione, un po' come la Sono Sion creata in Germania, anche se la One promette fino a 725 km di autonomia.

Tutto bello finché non si arriva al prezzo: la Lightyear One è arrivata sul mercato con un prezzo di cartellino di 149.000 euro, motivo per cui è con estremo piacere che vi annunciamo la Lightyear Two. Il secondo modello della casa sarà infinitamente più accessibile e avrà un prezzo di 30.000 euro. Un calo enorme che porta anche qualche compromesso, come ad esempio una batteria più piccola. Non conosciamo ancora la capacità effettiva ma sappiamo che la vettura arriverà nel 2025, occorre dunque ancora un po' di pazienza. Sarà dunque la concorrente principale della Sono Sion, che oggi si può avere a poco più di 25.000 euro.