Lo annuncia Vin Diesel: Fast and Furious riceverà uno spin-off tutto al femminile

Di recente, parlando di Fast & Furious 9 durante la campagna di promozione del film, Vin Diesel ha dichiarato che lo script di un Fast and Furious al femminile è quasi completo. Il popolare protagonista del franchise sarà produttore e attore per quanto concerne la pellicola.

Inoltre ha rivelato che alla scrittura penseranno Nicole Perlman, Lindsey Beer e Geneva Robertson-Dworet. La prima ha lavorato in precedenza su Guardiani della Galassia, mentre l'ultima ha sceneggiato Captain Marvel. Nathalie Emmanuel, che fa la parte di un hacker, è apparsa particolarmente appassionata alla saga cinematografica, ecco le sue parole:"Penso dovrà essere un film su ragazze toste. Sarebbe bello avere una sorta di atmosfera alla Charlie's Angels. Deve essere divertente."

L'immancabile Michelle Rodriguez, che recita la parte di Letty Ortiz, ha poi aggiunto:"Chiaramente tutti i pezzi dovranno incastrarsi al loro posto. Vedete cosa fa Charlize (Theron)? Saremmo tipo 'Possiamo convincerti a essere una brava ragazza?' Lei non è capace in questo, giusto? E' così cattiva. La amo, comunque."

Dovremo aspettare un bel po' prima dell'arrivo del film nelle sale, ma non dimentichiamo che il prossimo 21 Maggio sarà il giorno di Fast & Furious 9, che conterrà di per certo la nuova Toyota Supra rigorosamente arancione già avvistata sul set e una Dodge Charger SRT Hellcat guidata dallo stesso Vin Diesel. Noi non vediamo l'ora di scoprire cosa vorrà raccontarci quest'ultima iterazione del franchise, e voi?