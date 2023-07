In un solo anno i costi delle riparazioni auto sono aumentati del 20%

Ebbene sì, riparare un veicolo ci costa in media il 20% in più rispetto anche solo a un anno fa. Secondo uno studio inglese, in relazione all'inflazione media, i costi delle riparazioni sono sei volte superiori rispetto al 3% medio di aumento generale dei beni di consumo.

Le cause ovviamente dipendono da molteplici fattori: uno di questi è la crescente complessità delle automobili moderne. Le vetture attuali sono dotate di una vasta gamma di tecnologie e componenti avanzate, come sensori nei paraurti e nelle griglie, che non erano presenti nelle auto più vecchie. Tutti questi dispositivi rendono le riparazioni più costose, poiché per effettuarle è richiesta una manodopera maggiormente specializzata (e dunque più remunerata), come dimostra il caso della Tesla model 3 con costi di riparazione superiori al valore dell'auto stessa.

Altro elemento da tenere in considerazione è la scarsità di alcune parti e materiali. Durante la pandemia, la catena di approvvigionamento globale ha subito uno shock enorme e ciò ha causato una riduzione della disponibilità dei pezzi per le riparazioni. Questa scarsità ha contribuito inoltre all'aumento dei prezzi delle parti di ricambio.

Nonostante in Italia sia stato decretato che anche i danni che superano il valore dei veicoli possono essere riparati, questo trend al rialzo, purtroppo, pare non cambierà nel breve termine. Gli automobilisti dovranno quindi essere consapevoli di questa situazione e prendere in considerazione tali costi quando pianificano la manutenzione e la riparazione dei propri veicoli.