Un anno con l'auto elettrica: 'Costi irrisori, app a prova di duenni, batteria intatta e...'

Torniamo a parlare delle esperienze di guida reali con le auto elettriche, quelle che ci piacciono di più in quanto lontane da qualsiasi preconcetto e condizionamento, ma semplici testimonianze di cosa significhi avere un'auto a batteria.

Un automobilista green ha voluto condividere la sua storia nel gruppo Facebook “Quelli che viaggiano in elettrico”, raccontando anche con una certa ironia come sia stato il suo primo anno con una macchina a batteria, una Citroen Ë-C4X.

L'utente premette che non ha una wallbox a casa e che di conseguenza carica solamente alle colonnine pubbliche per poi specificare: “Non sono mai rimasto a piedi senza carica, credo che ci voglia davvero un numero di neuroni al di sotto dei cinquanta totali affinché accada a qualcuno”, ricordando poi di aver fatto viaggi di 400 km in cinque ore con ricariche incluse, sia in estate che in inverno: “Quelli da 1000 km senza soste, col catetere, li lascio fare a Verdone nei suoi film”, ironizza lo stesso.

Un altro punto a favore della sua auto elettrica è l'assicurazione, che dice di essere la stessa come costi della sua precedente auto “che di anni ne aveva undici, ed era oggettivamente quasi obsoleta”. Simpatico quando scrive che la sua auto non si è mai incendiata, con tanto di faccina sorridente, rispondendo alle molteplici fake news. Tra l'altro è noto e risaputo che le auto elettriche non prendono fuoco più delle altre, ma sono ancora molti purtroppo a credere al contrario.

Sulla questione ricariche, l'automobilista racconta di utilizzare le app apposite senza alcun problemi per poi aggiungere: “I costi di ricarica sono irrisori rispetto a qualsiasi carburante tradizionale, basta imparare come funzionano gli abbonamenti che sono a prova di duenni”.

La sua auto elettrica è risultata essere ottima anche dal punto di vista tecnico visto che la “La batteria non ha perso autonomia, me l'hanno certificato al primo tagliando (vergognosamente pagato 38,00 €), di questo passo succederà qualcosa verso i 600.000 km, ma al momento ne ho 15.000, se ci sarete ancora vi saprò dire”.

Infine sull'aspetto costi, l'automobilista fa una serie di paragoni elencando il primo telefonino, il primo lettore CD e via discorrendo, insomma, tecnologia recente che ovviamente si paga, ma precisando: “Non meno di un'auto nuova appena uscita, a parità di tecnologia”.

In Italia vi sono 13 auto elettriche al di sotto dei 35mila euro, ma se nei primi segmenti il divario di prezzo con le termiche è ancora evidente, più si sale di livello e più la differenza praticamente si esaurisce.