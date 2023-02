Ogni quanti anni un italiano cambia la propria auto? Meno di quanto pensiate

Ogni quanti anni un italiano cambia la propria auto? La risposta ci giunge da un'indagine realizzata da mUp Research e Norstat, commissionata da Facile.it e MiaCar. Obiettivo, scoprire appunto quanto un italiano tiene la propria auto prima di stufarsi e comprarne una nuova.

La media è di 7 anni e mezzo, e in generale, nel corso della propria vita, ogni persona che abita nel Belpaese cambia cinque diverse vetture. 7 anni e mezzo sono un lasso di tempo che potrebbe sembrare lungo ma per molti troppo breve, ma è probabile che con il passare degli anni tale periodo possa dilatarsi ulteriormente.

Diversi i fattori che spingono verso tale direzione, a cominciare dal fatto che comprare un'auto nuova costa oggi in media 26mila euro, una cifra che è cresciuta di molto nel corso degli ultimi anni e che potrebbe aumentare ancor di più. Secondariamente, le nuove tecnologie allungano la vita delle vetture, soprattutto le elettriche, e recentemente Peugeot ha svelato di voler proporre auto aggiornabili come gli smartphone.

Dall'indagine emerge che c'è una nicchia di italiani, pari al 5.3 per cento, che cambia auto al massimo ogni due anni, mentre il 19 per cento la cambia solo dopo una decade, spremendo quindi la vettura il più possibile. Ma perchè cambiamo la nostra auto? Il 55% degli intervistati ha dichiarato che sostituisce la vettura quando diventa vecchia sia a livello di design quanto di motore.

Il 36% la cambia per i troppi chilometri mentre il 26.5% perchè non più adatta alle esigenze famigliari. C'è poi una parte di fortunati, il 10.8%, che invece cambia auto perchè vuole un modello sempre più nuovo. Infine l'età in cui si acquista la prima auto in Italia, in media 26 anni e mezzo, quindi con circa 7 anni di ritardo rispetto al giorno della patente.