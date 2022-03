Quanti anni dura la batteria di un'auto elettrica? Risponde uno dei fondatori di Tesla

Quanto dura la batteria di un'auto elettrica? È una domanda che sentiamo spesso e a cui molti utenti non sanno rispondere, poiché la tecnologia elettrica è relativamente giovane. Ora però risponde uno dei fondatori di Tesla.

I produttori di auto elettriche tendono a vendere i loro modelli con 8-10 anni di garanzia sulle loro batterie, dunque tutti indistintamente sono d'accordo sul fatto che per almeno 10 anni le batterie dovrebbero garantire ottime prestazioni sia sul fronte della capacità (solitamente attorno al 75% dopo tutti questi anni di utilizzo) che sull'erogazione della potenza. Ora interviene sulla questione JB Straubel, uno dei cinque fondatori di Tesla ed ex manager del reparto tecnologico del colosso californiano.

L'ingegnere è una vera autorità nel mondo delle batterie, è stato a capo dello sviluppo in Tesla dalla sua fondazione sino al 2019, dunque ciò che dice va preso come oro colato. Ha diretto la costruzione delle celle, ha seguito l'intera filiera dell'indotto e ha contribuito alla realizzazione della prima Gigafactory Tesla durante il lancio della Model 3. Dopo Tesla l'ingegnere si è focalizzato su un'azienda chiamata Redwood Materials, esistente dal 2017 e specializzata sul dare una seconda vita alle batterie dismesse dalle auto elettriche (come si ricicla la batteria di un'auto elettrica?), dai modelli ibridi e persino dagli smartphone.

Insomma, un'autentica istituzione, secondo cui una batteria dovrebbe tranquillamente durare 15 anni. "Penso che la batteria seguirà la vita dell'auto, non credo che la gente si metta a sostituire le batterie in vecchie auto, anche considerando la velocità con cui la tecnologia si sta sviluppando. Dopo 15 anni di vita potrebbe non essere più conveniente sostituire la batteria in un'auto di vecchia generazione". Per ascoltare la risposta all'interno dell'intervista potete saltare al minuto 11:14.