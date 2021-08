Ogni quanto tempo bisogna fare la revisione auto? Come evitare facilmente le sanzioni

Dallo scorso 30 agosto a Milano è attivo il nuovo Eagle Eye, un inedito strumento della Polizia Locale utile a scovare automobilisti con assicurazione e revisione non in regola. A tal proposito: ogni quanto tempo si fa la revisione e perché è importante farla?

La revisione auto è un controllo periodico che va fatto obbligatoriamente per legge ed è utile a ridurre i rischi relativi alla sicurezza su strada. Una vettura non in regola può essere un pericolo per noi e per gli altri, motivo per cui è importante rispettare il calendario delle revisioni - al di là delle sanzioni previste.

Per legge dunque bisogna effettuare la prima revisione auto dopo quattro anni dalla sua immatricolazione. Dalla seconda revisione la cadenza diventa biennale. Se avete dubbi sulla scadenza di una revisione, trovate la data utile sul bollino apposto durante l'ultima revisione effettuata (dovete fare la nuova entro la fine del mese indicato sul bollino).

In caso di esito negativo, il proprietario dell'auto dovrà effettuare le dovute riparazioni affinché tutto sia in regola. Circolare con la revisione scaduta può costarvi dai 169 euro ai 679 euro di sanzione amministrativa. Se la revisione risulta scaduta da più anni, la sanzione sale fino a 7.953 euro più il fermo amministrativo del veicolo.