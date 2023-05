L'animazione per lo swap motore di GT7 è una delle cose più belle che vedrete

In Gran Turismo 7 è stata introdotta un'animazione davvero simpatica, quella che si materializza quando andiamo ad effettuare il cosiddetto “swap motore”, ovvero, il cambio del motore della propria vettura.

Il videogame a firma Polyphony torna protagonista sulle nostre pagine dopo avervi svelato le 5 auto italiane di Gran Turismo comparse solo una volta e poi scomparse, ma anche le 10 vetture storiche di GT che ci hanno esaltato in questi 25 anni di vita del racing game.

Tornando al cambio motore, tale possibilità è stata introdotta fin dal day one nell'ultimo capitolo del videogioco di auto più vendute di sempre, ma fino alla patch 1.34 introdotta la scorsa settimana, non potevi acquistare motori a piacimento.

Si poteva invece vincere un motore grazie ad un biglietto premio o attraverso la roulette, ma non era alquanto semplice. Inoltre, bisognava avere l'auto compatibile con il motore prescelto, altro evento non proprio semplice.

Ma dall'ultima patch è diventato tutto più immediato, e cambiare il motore è ora un gioco da ragazzi, anche se non troppo economico. Ad esempio, chiunque volesse inserire un propulsore 13B a due rotori di una splendida Mazda RX-7 Spirit R in una modesta Suzuki Cappuccino, dovrà spendere 225mila crediti, e via discorrendo, ma in ogni caso si tratta di un'opzione in più che era stata richiesta a lungo dai fan di GT negli ultimi mesi.

Una volta scelti i motori da “swappare”, e dopo aver dato l'ok alla spesa, scatterà quindi il cambio di propulsore, e Gran Turismo 7 lo mostrerà con una simpatica animazione in cui si vede un meccanico mentre fa dondolare fra le braccia un motore, per poi lanciarlo ad un collega che lo inserisce nel vano dell'auto preposto, sotto il cofano. Il tutto viene poi concluso con il pollice in su che rappresenta la ciliegina sulla torta.

Come al solito il buon Kazunori Yamauchi non ha lasciato nulla al caso, dimostrandosi un perfezionista anche in questa situazione: qui sopra l'animazione dello swap motore nel caso in cui non l'aveste ancora vista.