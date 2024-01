Andy Palmer: 'Auto termiche morte? Lo dicono dal lancio della prima Leaf del 2010'

Il futuro è delle auto elettriche ma secondo Andy Palmer, ex amministratore delegato di Aston Martin, da più di 40 anni nel settore, il mondo delle vetture termiche ha ancora molto da dire.

Citando Mark Twain e la frase sul suo necrologio “Spiacente di deludervi, ma la notizia della mia morte è grossolanamente esagerata”, Palmer è convinto che benzina e gasolio abbiano ancora tanta strada davanti a se nonostante lo stop delle vetture a combustione interna che entrerà in vigore dal 2035.

“Da quando è stato lanciato il primo veicolo elettrico al mondo per il mercato di massa, la Nissan Leaf, nel 2010 – scrive Palmer su Autoexpress - è emersa una narrazione dominante, che suggerisce che la fine del motore a combustione interna sia vicina. Anche se non ho dubbi sul fatto che i veicoli elettrici diventeranno la modalità di trasporto dominante per la maggior parte delle persone, sono fiducioso che il nostro amato motore a combustione interna abbia ancora un ruolo significativo da svolgere nel nostro futuro”.

Secondo l'ex ad di Aston Martin le ICE possono avere un ruolo molto importante nella transizione dei veicoli speciali, come le vetture sportive o quelle pesanti, verso trasporti più puliti, ad esempio attraverso l'introduzione di carburanti elettronici o l'idrogeno.

“L'ICE è un pilastro dell'innovazione automobilistica da oltre un secolo. La sua resistenza testimonia la sua adattabilità e l’ampia infrastruttura globale che la supporta”. E ancora: “Oggi alcune case automobilistiche giapponesi stanno scommettendo su una combinazione di motori a combustione interna ed e-fuel come componente chiave nel futuro della tecnologia automobilistica tradizionale”.

E a riguardo proprio pochi giorni fa il presidente di Toyota, Toyoda ha spiegato che le "ICE hanno ancora futuro", a conferma delle parole di Palmer. Il manager conclude spiegando: “La narrazione secondo cui l’ICE è una tecnologia obsoleta, incompatibile con un futuro sostenibile, è una visione riduzionista che sottovaluta il potenziale degli e-fuel. Mentre affrontiamo le complessità della transizione energetica globale, esplorare e investire in una gamma di soluzioni è fondamentale. L’ICE, in collaborazione con e-fuels, offre un percorso praticabile, efficiente e innovativo nella nostra ricerca di trasporti più puliti. Si dice spesso che le tecnologie raggiungano la perfezione poco prima dell’obsolescenza. Ebbene, secondo me l'ICE potrebbe e dovrebbe essere ulteriormente perfezionato”.