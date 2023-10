Android Auto diventa wireless con il Motorola MA1: è in sconto su Amazon

È ormai qualche anno che gli automobilisti vanno matti per la Smartphone Replication, ovvero la possibilità di sfruttare Android Auto e Apple CarPlay in auto. Non sempre questi servizi sono offerti wireless, con il Motorola MA1 però Android Auto funziona subito senza fili - e ora il dispositivo è anche in offerta su Amazon.

Sul colosso dell’e-commerce americano è iniziata ieri 10 ottobre 2023 la Festa delle Offerte Prime, con tantissimi prodotti in sconto. Abbiamo già visto che è possibile acquistare l’Amazon Echo Auto di seconda generazione con il 50% di sconto, il Motorola MA1 però è un prodotto molto diverso.

Echo Auto serve a far diventare smart le vetture che non lo sono affatto, il Motorola MA1 invece fa diventare Android Auto wireless anche laddove questa tecnologia non è fornita. Vi spieghiamo subito come funziona.

Affinché Android Auto funzioni in modalità wireless è necessario che l’auto sia dotata di WiFi 5 GHz. Non molte vetture con Android Auto offrono questa possibilità nativamente ed è qui che subentra il Motorola MA1. Si tratta di una sorta di chiavetta aggiuntiva che va installata nella porta USB compatibile con Android Auto all’interno della vostra auto (che dunque deve supportare Android Auto via cavo, non funziona su vetture che non supportano affatto la Smartphone Replication). Successivamente basta connettere lo smartphone via bluetooth al Motorola MA1 e il gioco è fatto: Android Auto funziona wireless.

Grazie alla Festa delle Offerte Prime il Motorola MA1 è in offerta a 69,99 euro ancora per poche ore, le offerte scadranno alle 23:59 di oggi 11 ottobre 2023. Solitamente il dispositivo costa su Amazon 89,99 euro, abbiamo dunque uno sconto del 22%.