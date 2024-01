Android Auto wireless su auto che supportano il cavo: il Motorola MA1 in sconto su Amazon

È possibile far funzionare Android Auto in modalità wireless anche se la vettura supporta la Smartphone Replication soltanto via cavo? In realtà si, basta munirsi di un adattatore: uno dei più famosi è il Motorola MA1 e ora è in sconto su Amazon.

Il Motorola MA1 si può ora acquistare a 69,99 euro anziché 89,99 euro, viene insomma venduto con il 22% di sconto, a un passo dal minimo di 66,49 euro toccato a inizio gennaio 2024. A cosa serve lo avrete già capito: è un adattatore per far diventare Android Auto completamente wireless su quelle auto che lo supportano solo via cavo. Basta connettere il Motorola MA1 a una presa USB-A del veicolo (la stessa dove solitamente collegate lo smartphone per usare Android Auto via cavo) e configurare il dispositivo, aggiungendo l’MA1 tramite Bluetooth alle connessioni dello smartphone.

Dotato di Wi-Fi 5 GHz, la tecnologia che serve per far funzionare Android Auto in modalità wireless, il Motorola MA1 può essere un ottimo alleato nel caso in cui non vogliate connettere sempre il telefono alla vettura tramite cavo. Pensiamo a brevi tragitti urbani, o magari a giorni in cui non avete il cavo a disposizione. Il dispositivo pesa soltanto 30 grammi e può essere facilmente montato a bordo vettura. In confezione trovate, oltre ovviamente all’MA1, anche un cuscinetto in gel per fissare il dispositivo all’auto e una guida rapida di utilizzo. Attenzione: funziona soltanto se la vostra auto già supporta Android Auto via cavo.