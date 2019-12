Finalmente Android Auto (wireless) arriva anche sulle BMW

Finalmente Android Auto arriva anche sulle BMW. Fino ad oggi era possibile avvalersi esclusivamente del servizio Apple CarPlay. Ecco quando arriverà sulle BMW l'attesa integrazione con Android Auto.

Android Auto comincerà ad essere compatibile su alcuni modelli di auto BMW a partire da luglio del 2020. Si tratta della versione wireless di Android Auto, non sarà necessario per forza connettere il device via porta USB. Non male, contando che non sono moltissimi i produttori ad offrire questa possibilità.

Android Auto arriva esclusivamente sui veicoli con infotainment di ultima generazione su cui è stata installata la versione 7.0 di iDrive, oltre che sui veicoli con Live Cockpit Professional. Trai veicoli compatibili: le nei modelli 2019/2020 delle Serie 3, Serie 5, Serie 7 e Serie 8; nelle ultime generazioni di X3, X5 e X7 ed esclusivamente sul modello 2020 dell'X6.

Android Auto Wireless è al momento compatibile sui device di Samsung, oltre che sugli smartphone delle linee Pixel e Nexus.

Della connettività a bordo dei veicoli BMW si è parlato molto negli ultimi mesi. Questo perché BMW aveva annunciato che per usare Apple CarPlay sarebbe stato necessario pagare un abbonamento. Alla fine Bmw è tornata sui suoi passi revocando la decisione. Salvo sorprese, non bisognerà pagare un extra nemmeno per usare Android Auto.