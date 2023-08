Android Auto, se avete una EV dite addio alle pompe di benzina su Maps

Oltre ai percorsi green di Google Maps per ridurre l'impatto ambientale, l'app di Google per Android Auto metterà presto sul piatto un'utile feature per i possessori di veicoli elettrici, per semplificare anche visivamente la ricerca di stazioni di ricarica.

In particolare, stiamo parlando dell'esclusione completa dalla mappa delle stazioni di servizio che erogano esclusivamente carburanti tradizionali per motori termici, in modo da rendere meno caotica e complessivamente più leggibile la mappa.

Pearl Xu, portavoce di Google che, in una chiacchierata con The Verge aveva spiegato come il filtro fosse già disponibile dal 2022, nato "per aiutare le persone a ottenere le informazioni più rilevanti durante la navigazione. L'anno scorso abbiamo aggiunto la possibilità per i guidatori di EV di vedere un collegamento rapido per le stazioni di ricarica al posto delle stazioni di servizio su Google Maps per Android Auto"; tuttavia, la novità è che ora non ci sarà neanche più la categoria delle pompe di benzina, bensì delle stazioni di ricarica, dando quindi la priorità ai punti d'interesse più adeguati sulla base del tipo di veicolo in uso.

Come evidenziato da Google, inoltre, ci sono anche altre feature specifiche per EV su Google Maps per Android Auto, tra cui la possibilità di filtrare per tipo di adattatore, per trovare solo le stazioni compatibili con il proprio veicolo, e la possibilità di filtrare per stazioni di ricarica rapida, tra rapide e molto rapide con soglie minime rispettivamente di 50 e 150 kW.

Ecco, invece, tutte le novità di Android Auto 10.3.