Android Auto surriscalda i telefoni, un nuovo bug sta facendo impazzire Google

O si ama o si odia: sembra proprio che per Android Auto non ci siano vie di mezzo, con il sistema di Google che negli ultimi anni ha combattuto (e combatte ancora) con bug di vario genere. L’ultimo sembra surriscaldare in maniera eccessiva il telefono, rendendo l’applicazione inutilizzabile in auto.

Con l’arrivo di Android 14, Android Auto è stato vessato dai bug più disparati. Addirittura secondo una recente ricerca sempre più utenti passano ad iPhone grazie alla maggiore stabilità di Apple CarPlay in auto. Google lavora costantemente alla sua applicazione per auto, che permette di utilizzare app super diffuse come Google Maps, Waze, Spotify ecc, talvolta però neppure gli uomini di Mountain View sanno che pesci prendere. Ovviamente comparare Apple CarPlay ad Android Auto è alquanto ingiusto secondo noi, poiché a Cupertino devono ottimizzare l’app soltanto per i loro dispositivi, mentre Google deve adattare Android Auto per centinaia di dispositivi di marche differenti, è dunque scontato che nel mondo Android vi sia qualche bug aggiuntivo.

Alcuni di questi però sono alquanto invasivi e non permettono l’utilizzo della funzione. Sui forum di Google sta impazzando un nuovo bug che surriscalderebbe in maniera eccessiva i dispositivi. Questo causerebbe un messaggio di avvertimento sullo schermo dell’auto, con gli utenti invitati addirittura a fermarsi quanto prima per disconnettere i loro telefoni. Alcuni di questi hanno ricevuto il consiglio di chiudere l’app fotocamera (quando questa non era in funzione) oppure di spegnere lo schermo, quando questo era già in stand-by. A quanto pare il problema si sta diffondendo dallo scorso mese di febbraio 2024 ed è davvero difficile stilare una casistica standard.

Ogni dispositivo riceve avvertimenti di allarme di diverso tipo, alcuni addirittura hanno ottenuto un falso avviso di surriscaldamento. I produttori dotano ovviamente i loro dispositivi di diversi sistemi di sicurezza, dunque è difficile arrecare danni ai telefoni, tenete comunque bene in mente che il calore è il nemico numero uno delle batterie; se esposte ripetutamente ad alte temperature, queste possono perdere capacità prima del tempo, dunque se il vostro telefono si surriscalda davvero è meglio evitare l’utilizzo di Android Auto, almeno finché Google non avrà trovato una soluzione. Paradossalmente, sembra che i problemi di overheating si stiano verificando soltanto tramite cavo, non in wireless, dunque se avete la possibilità di usare Android Auto senza fili vi conviene provare a vedere se in questo modo gli avvisi diminuiscono. Qualora arrivasse l’avviso di chiudere la fotocamera, beh potete comunque provare ad avviare e poi chiudere l’app, alcuni utenti hanno risolto in questo modo.

Ovviamente tutti questi problemi sono alquanto noiosi, e non si verificano solo sui telefoni di un determinato produttore. Persino i Google Pixel soffrono degli stessi bug, sembra proprio che i problemi derivino da bug interni ad Android Auto, che negli ultimi giorni si è aggiornato alla versione 11.4. Google sta già lavorando alla beta di Android Auto 11.5, il consiglio che possiamo darvi è di tenere sempre aggiornata l’app, nella speranza che Google riesca a risolvere quanti più problemi possibile con la prossima build pubblica. L’update 11.5 potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. (Foto cover: Google Forums)