Android Auto non funziona wireless? Google annuncia un 'aggiornamento critico'

L’affidabilità di Android Auto ha sicuramente fatto discutere negli ultimi mesi, principalmente per le modifiche apportate ad Android 14. Ora però Google sta lavorando a diversi fix per migliorare l’esperienza.

Il sistema operativo per smartphone, arrivato nell’autunno 2023, ha compromesso alcune delle funzionalità di Android Auto, suscitando polemiche e segnalazioni per problematiche di connettività senza il cavo. Fra le segnalazioni degli utenti c’è chi ha dovuto utilizzare il cavo per usufruire di Android Auto, mentre c’è chi ha segnalato problematiche anche per la soluzione cablata.

Non è ancora chiaro cosa ci sia alla base di questi problemi, ma tutti gli utenti hanno dichiarato che i malfunzionamenti sono apparsi dopo aver installato l'ultimo aggiornamento del sistema operativo di Google - dunque Android 14. Di recente è stata individuata una soluzione per i problemi di connessione wireless, tuttavia l’aggiornamento che comprende questa risoluzione non è ancora disponibile poiché verrà introdotto prossimamente.

È da tenere presente che l'aggiornamento con il fix per Android Auto wireless non sarà distribuito all’interno di una nuova versione dell'applicazione, bensì sarà incluso in un update del sistema operativo Android da parte di Google. Questo suggerisce che proprio Android 14 sia stato responsabile dell'errore, pertanto Google provvederà a risolverlo tramite un major update del sistema (ricordiamo che Google ha già lanciato Android 15 Beta).

Nel frattempo gli utenti che hanno scaricato l’ultima versione di Android hanno segnalato ancora la presenza del bug, perciò si pensa che per il rilascio sia necessaria qualche settimana in più di attesa. Nel frattempo però sembra che ancora non ci siano soluzioni valide che possano risolvere il problema, di conseguenza rimane consigliato il ritorno all’utilizzo dei cavi che, seppur possano risultare più “scomodi”, garantiscono - la maggior parte delle volte - un funzionamento più fluido di Android Auto. Poiché l'errore è causato da Android 14 e non direttamente da Android Auto, l'aggiornamento alla versione più recente dell'app non è d'aiuto; la versione più recente è Android Auto 11.3, la cui distribuzione è già in corso attraverso il Google Play Store. Nel frattempo anche gli utenti Galaxy S24 hanno avuto più di un problema con Android Auto.