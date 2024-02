Android Auto non funziona sui nuovi Samsung S24? Le possibili soluzioni

È ormai qualche settimana che è possibile acquistare i nuovi dispositivi Galaxy S24 di Samsung. Terminali parecchio avanzati che però, essendo appena arrivati sul mercato, possono soffrire di qualche incompatibilità con le varie app di terze parti. Sembra infatti che Android Auto sia “rotto” su alcuni modelli S24.

Precisiamo subito che non tutti i terminali S24, dal modello base all’Ultra, sembrano essere affetti dal problema. Le segnalazioni sul web però sono molteplici e Samsung (o Google) dovrebbero indagare sulla questione per risolvere eventuali conflitti software. Il bug sembrerebbe essere lo stesso in tutte le segnalazioni effettuate sui social, ovvero: connettendo Android Auto via cavo, lo smartphone va regolarmente in carica, la Replication però non funziona correttamente, non si avvia, come se l’S24 desse priorità alla ricarica senza calcolare il passaggio dei dati.

Gli utenti affermano di aver usato Android Auto tutti i giorni allo stesso modo, nella stessa vettura e con lo stesso cavo, l’unica differenza è stato il passaggio alla serie S24, segno evidente che qualcosa non vada con la nuova generazione di dispositivi. Ripulire la cache e i dati salvati non sembra risolvere il problema; alcuni utenti sembrano aver risolto solo rimuovendo tutte le connessioni dall’auto e resettando il sistema di infotainment, una soluzione un po’ invasiva che consigliamo solo come “ultima spiaggia”. Potrebbe aiutarvi anche aggiornare l’app di Android Auto alla sua ultima versione, che nel momento in cui vi scriviamo dovrebbe essere la 11.2 (Google già al lavoro su Android Auto 11.3).

Un altro tentativo possibile è provare a cambiare il cavo, utilizzando magari quello originale fornito con i telefoni S24. Purtroppo problemi simili possono verificarsi con ogni nuova generazione, sono successi con gli S22 e con gli S23, con Samsung che ha impiegato diverse settimane per risolvere tutto in via ufficiale. Non sappiamo dunque quando il produttore potrebbe rilasciare un fix per gli S24, di sicuro però le segnalazioni stanno diventando corpose, Samsung potrebbe dunque accelerare le proprie indagini interne.