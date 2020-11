Android Auto si aggiorna e non è più compatibile con una vecchia versione di Android

Android Auto si aggiorna davvero di frequente, con i tecnici di Google che cercano di migliorare la loro applicazione di infotainment in modo costante. Oggi però non possiamo parlare di novità o bug risolti, poiché l’applicativo ha semplicemente aggiornato la sua compatibilità.

Cosa significa questo? Che una versione datata di Android si aggiunge alla lista di sistemi operativi non più compatibili. Nello specifico parliamo di Android 5, anche conosciuto come Android Lollipop. Lanciata nel 2014, ben 6 anni fa, la versione del robottino verde non accetterà più l’installazione e il funzionamento di Android Auto, la nostra fortuna è che si tratta di un OS ormai vetusto, installato su pochissimi terminali e prossimo alla scomparsa, quindi probabilmente neppure vi accorgerete della modifica.

Nel caso in cui abbiate ancora un dispositivo con sopra Android 5, nel Google Play Store vi risulterà impossibile installare nuovamente l’applicazione; nel caso in cui invece questa risulti già installata in precedenza, non funzionerà più bene come prima, anzi potrebbe non funzionare affatto. Dopo Lollipop, presto potrebbe arrivare l’addio anche ad Android 6, Android Marshmallow, poiché le API attuali funzionano in modo ottimale solo a partire da Android 7 Nougat, che ha portato non poche novità a riguardo.

Nel frattempo vi ricordiamo che Android Auto è pronto a trasferirsi all’interno di Google Maps.