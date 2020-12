Android Auto si collegherà in automatico a telefono bloccato, le nuove righe di codice

Apple Carplay e Android Auto sono ormai diventati dei compagni fedeli all’interno delle nostre auto, il software di Google in particolare si può dire in continuo sviluppo e presto - a tal proposito - potrebbe arrivare un’ottima novità.

A oggi connettere il proprio smartphone ad Android Auto significa collegare manualmente il tutto tramite cavo o wireless, dopo aver sbloccato il dispositivo. Sembra però che Google stia lavorando a una soluzione parecchio “smart”. I colleghi di XDA Developers hanno eseguito il teardown dell’apk 5.9 di Android Auto, scoprendo un paio di stringhe interessanti.

Pare proprio che in futuro telefono e auto riusciranno a dialogare in automatico, a connettersi anche quando il dispositivo mobile sarà bloccato. Sicuramente la cosa andrà impostata tramite qualche opzione e autorizzazione di privacy, una volta implementata però potrebbe essere davvero una comodità.

Al momento però non sappiamo quando la feature verrà rilasciata pubblicamente, né se funzionerà solo via cavo o wireless; non sappiamo neppure se Google offrirà la funzione con la versione 5.9 di Android Auto, può anche essere che le relative stringhe di codice siano nell’apk in forma di test, e che vengano portate allo scoperto solo con versioni successive. Non ci resta che aspettare fiduciosi.

Vi ricordiamo inoltre che l’app per smartphone di Android Auto è stata spostata materialmente in Google Maps.