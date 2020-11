Android Auto e il bug delle chiamate: Google prepara l'aggiornamento

Nonostante sia estremamente diffuso e amato dagli automobilisti, Android Auto non è ancora - purtroppo - un applicativo maturo e affidabile dal 100%. I bug che spuntano sulla piattaforma non sono pochi, Google però lavora costantemente per risolverli - e presto dovrebbe scomparire il bug relativo alle chiamate.

Il malfunzionamento sarebbe spuntato su alcuni dispositivi aggiornati ad Android 11, incapaci talvolta ad avviare telefonate. Il bug sarebbe già stato individuato dal team di sviluppo di Android Auto e un nuovo aggiornamento di fix sarebbe in lavorazione, bisogna soltanto aspettare con fiducia.

A dirlo è stata proprio Big G, che in una nota ha scritto: “Grazie per aver segnalato il problema che non permette di effettuare telefonate su Android Auto su alcuni smartphone aggiornati ad Android 11. Nelle prossime settimane è previsto un update di fix come aggiornamento di Android, ulteriori informazioni saranno condivise appena possibile”.

Anche se Android 11 ha portato qualche bug su Android Auto, dunque, rappresenta in ogni caso un salto fondamentale rispetto ad Android 10: Google ha infatti portato potenzialmente Android Auto wireless su tutti i dispositivi aggiornati, anche se ci sono delle limitazioni tecniche che potete scoprire qui. Molto presto inoltre finirà il duopolio Apple Carplay e Android Auto, con Amazon che ha lanciato la Modalità Auto di Alexa.