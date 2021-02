Su Android Auto arrivano i giochi: le novità presentate da Google

Se fino a qualche tempo fa si faceva molta attenzione al sistema di infotainment di una nuova auto, oggi si bada quasi ed esclusivamente alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Proprio il sistema di casa Google si aggiorna in modo costante e queste sono le novità in arrivo.

Proprio la società di Mountain View ha pubblicato quelle che saranno le maggiori novità in arrivo all’interno del suo sistema per auto. Nello specifico, più o meno come già ha fatto Tesla con il suo software V10, arriveranno i giochi. Non si potrà giocare a Cyberpunk 2077 come sulle nuove Model S/Model X ma comunque potremo passare del tempo con i giochi integrati nel Google Assistant, come ad esempio qualche quiz; basterà chiedere all’assistente per visualizzare il gioco sullo schermo dell’auto, la cosa dovrebbe funzionare anche in fase di marcia, del resto basterà rispondere a voce.

Come seconda novità gli utenti avranno la possibilità di usare lo Split Screen, ma soltanto su quei sistemi che supportano la visualizzazione Widescreen, quindi dipende sostanzialmente dalla vostra auto. Inoltre ci sarà anche una nuova modalità privacy: a oggi collegando il telefono via cavo Android Auto parte in automatico, invece Big G potrebbe farvi scegliere se mantenere tutto in “stand by”, oppure quali info visualizzare per preservare la vostra privacy rispetto agli altri occupanti dell’auto, questa però è solo una supposizione, Google non ha diramato ulteriori dettagli.