Su Android Auto arriva il nuovo menu impostazioni: le immagini

Google sta lavorando davvero a testa bassa sulla sua applicazione Android Auto, l'app che si interfaccia con la nostra auto e ci mostra sullo schermo di bordo svariate funzionalità, da Google Maps a Spotify. Dopo le recenti novità adesso arriva anche un nuovo look per le impostazioni.

La segnalazione arriva dal gruppo Facebook Android Auto Italia, al quale potete iscrivervi seguendo questo link per rimanere aggiornati su tutte le novità riguardanti la piattaforma. Sul gruppo sono spuntati degli screenshot in italiano che mostrano la nuova pagina delle impostazioni all'interno dell'app per smartphone, inoltre sembra che Big G abbiamo modificato leggermente anche il look della procedura di abbinamento - che ha ora un design molto chiaro e pulito.

Ricordiamo velocemente che con l'arrivo della nuova versione di Android, Android 11, ogni telefono dotato di banda WiFi a 5 GHz sarà in grado di connettersi all'auto in modo wireless, una grande novità che potrebbe migliorare l'esperienza a moltissimi utenti, finalmente liberi dall'utilizzare il fastidioso cavo. Tornando al nuovo menu impostazioni, l'aggiornamento è in fase di rilascio, dunque non disperate se ancora non vi è arrivato, potrebbe essere questione di ore o al massimo di giorni. L'update è legato ai Google Play Services build 5.4.