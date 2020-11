Su Android Auto arriva il nuovo Google Assistant, l'immagine dell'update

Come diciamo spesso, Android Auto è per Google un cantiere costantemente aperto. Se da una parte significa che il software non è ancora propriamente maturo, dall’altra vuol dire che Big G aggiunge di continuo nuove funzioni e novità. In queste ore ad esempio sta arrivando la nuova interfaccia grafica di Google Assistant.

Come al solito le novità software di Android Auto non arrivano allo stesso momento a tutti gli utenti del mondo, al contrario via server vengono rilasciate gradualmente, quindi non sappiamo dirvi con esattezza quando arriveranno sul vostro dispositivo. Grazie a 9to5Google in ogni caso siamo già in grado di vedere la nuova interfaccia di Google Assistant, scovata per il momento a bordo di un Pixel 5 e di un Galaxy Z Fold 2.

La versione del software è la 5.7 e prevede un nuovo riquadro per l’assistente vocale di sistema, che inoltre trascrive tutto ciò che diciamo in tempo reale, chiudendo tutta l’operazione con una nuova animazione. Come potete vedere, il “balloon” dell’assistente prende ora solo una piccola porzione di schermo, in basso a sinistra, con il resto del display che diventa leggermente offuscato.

Sempre a proposito di Android Auto, vi ricordiamo che l’app per smartphone non esisterà più, il sistema di infotainment per auto verrà inviato alla vettura direttamente da Google Maps.