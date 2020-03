Android Auto arriva anche sulle Harley-Davidson, tutte le novità

Buona notizia per i biker affezionati al marchio Harley-Davidson: Android Auto arriva anche sulle motociclette del brand. Non stiamo parlando esclusivamente di quelle di prossima generazione, ma anche di quelle più vecchie. Un aggiornamento porterà Android Auto sulle moto di Harley-Davidson in questi giorni, vediamo quello che c'è da sapere.

Fino ad oggi chi voleva usare Android Auto su una moto era costretto a dotare la sua due ruote di un sistema di infotainment di terze parti. Le aziende che hanno deciso di integrare il servizio sui loro veicoli sono, infatti, davvero poche.

Così, Harley-Davidson si appresta ad essere uno dei primi brand delle due ruote a portare Android Auto su una moto. I modelli interessati dall'aggiornamento che arriverà prossimamente sono le Trike, CVO, e Touring prodotte dal 2014 in po. Vale a dire, quelle che montano il sistema di infotainment di Harley-Davidson "Boom! Box GTS".

Grazie all'aggiornamento, che dovrebbe arrivare questa estate, i proprietari di questi modelli potranno collegare il loro smartphone alla moto per usare Google Maps, Spotify e tutti gli altri dispositivi compatibili.

Dal 2021 Harley-Davidson monterà di default Android Auto su tutte le modo Trike, CVO, e Touring. Inoltre, sembra che l'azienda renderà disponibile anche un accessorio opzionale per portare il servizio anche sulle moto prodotte prima del 2014.