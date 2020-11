Android Auto arriva in Google Maps, inizia ufficialmente l'aggiornamento

Come vi abbiamo anticipato qualche settimana fa, l’ applicazione per smartphone di Android Auto sta per andare in pensione - lasciando una pesante eredità a Google Assistant. L’assistente di Big G ci aiuterà in auto grazie a Google Maps e oggi vi confermiamo che il rollout dell’aggiornamento è ufficialmente in corso.

Lo switch è stato annunciato di fatto già nel 2019, presso l’annuale Google I/O, ora però - dopo mesi di lavoro - è finalmente arrivato il momento di raccogliere i primi frutti. Nel caso in cui abbiate già ricevuto l’aggiornamento, che va autorizzato da Google lato software e dunque non potete forzarlo manualmente in alcun modo, vi basterà andare nelle impostazioni di Google Maps e tappare su “Impostazioni navigatore”.

Se l’update è stato eseguito, troverete una nuova voce riservata a Google Assistant e alla modalità di guida, che da quel momento in poi si occuperà di eseguire Android Auto a bordo vettura. Per il momento sembra che il rollout ufficiale sia iniziato soltanto negli Stati Uniti, con una versione “Early Preview”, ed è davvero un peccato che dopo un anno e mezzo Google non sia riuscita a completare la nuova feature per tutti gli utenti del mondo con smartphone compatibili.

Lo sappiamo però, Android Auto è un cantiere costantemente aperto, viene aggiornato con grande frequenza e ci vorrà ancora del tempo per raggiungere la stabilità assoluta.