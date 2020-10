Android Auto arriva su BMW: quali sono i modelli che riceveranno l'aggiornamento

Con un comunicato stampa ufficiale la casa automobilistica tedesca BMW ha ufficializzato il rilascio di Android Auto nei suoi veicoli con un aggiornamento over-the-air pronto per il lancio che dovrebbe avvenire “nelle prossime settimane”: in tutto saranno circa 750.000 i veicoli in tutto il mondo che lo riceveranno, ecco quali sono.

Innanzitutto, specifichiamo che la piattaforma di infotainment di Google arriverà su tutti i modelli con sistema iDrive 7, e che per ottenere il nuovo update basterà collegarsi tramite l’app BMW Connected, scaricarlo e installarlo (processo che chiede circa 20 minuti). Per quanto riguarda i modelli prodotti dopo luglio 2020, essi arriveranno tutti quanti sul mercato con Android Auto già preinstallato.

L’aggiornamento arriverà sulle BMW in Germania a partire dal 19 ottobre e gradualmente arriverà anche nel resto dell’Europa, negli Stati Uniti e in altri mercati come Canada e Cina; ovviamente sarà gratuito e le auto idonee riceveranno una notifica push nell’auto e nell’app quando sarà disponibile. Ma vediamo i modelli in questione:

2019+ 3 Series con Live Cockpit Professional

2020+ 5 Series

2020+ 7 Series

2019+ 8 Series

2020+ X3 con Live Cockpit Professional

2020+ X4 con Live Cockpit Professional

2019+ X5

2020+ X6

2019+ X7

2019+ Z4

