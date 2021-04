Android Auto e Apple CarPlay arrivano sulle Porsche 911

Nelle ultime ore Lamborghini ha annunciato l’integrazione di Amazon Alexa all’interno delle sue Huracan Evo 2021, ora è il turno di Porsche, che porterà Android Auto e Apple CarPlay (quest’ultimo anche wireless) sulle 911.

È la prima volta che accade, e succederà con l’arrivo sul mercato dei nuovi modelli 2022. Ci sarà dunque un fondamentale aggiornamento nel sistema Porsche Communication Management (PCM), l’OS per l’infotainment a bordo delle vetture di Stuttgart. Il software, che funziona su schermi touch da 10,9”, andrà a fregiarsi di nuove funzionalità Porsche Connect, che grazie a un abbonamento offrirà ai clienti del brand la possibilità di utilizzare i comandi vocali Hey Porsche e il pacchetto Navigation Plus.



Come anticipato sopra, per la prima volta sulle vetture Porsche sarà possibile utilizzare Android Auto via cavo e Apple CarPlay sia con cavo che wireless. I primi modelli interessati da questa piccola grande rivoluzione saranno la 911 Carrera (in versione standard, cabrio, 4, 4 cabrio, S, S cabrio, 4S e 4S cabrio) la 911 Targa (4, 4S), la 911 Turbo (standard, cabrio, S, S cabrio) e la 911 GT3. Se la 911 Carrera parte da 101.200 dollari, con la 911 Turbo S Cabrio si arriva a 291.800 dollari, aspettiamo solo di conoscere i prezzi ufficiali in euro.