Android Auto si aggiorna alla versione 11.1 con una comoda novità

La bellezza di 200 milioni di utenti attivi usano regolarmente Android Auto, il software di Google che possiamo utilizzare comodamente sullo schermo della nostra vettura. Aggiornato di recente alla versione 11, Big G ha già rilasciato la versione stabile 11.1 di Android Auto con una piccola novità.

Google sta seguendo con molta attenzione la transizione elettrica del mondo automotive, non a caso negli ultimi anni sono arrivate ottime novità in questo senso. All’interno di Google Maps (anche su Android Auto) possiamo da tempo scegliere il tipo di alimentazione e ottenere percorsi ottimizzati per risparmiare energia oppure carburante. Proprio in base a questa opzione Google Maps ci mostrava a schermo i distributori di carburante oppure le colonnine di ricarica, ora però con Android Auto 11.1 abbiamo la possibilità di visionare entrambe le soluzioni sulla mappa.

Una novità (anche se non è stata ufficializzata da alcun changelog ufficiale) che potrebbe fare la felicità degli utenti che possiedono una vettura Plug-in Hybrid (cosa significa quando un’auto è Plug-in Hybrid?) e potrebbero aver bisogno sia di carburante che di elettricità, oppure di quelle persone che utilizzano diverse auto familiari (con diverse alimentazioni) o alternano la propria vettura con quella aziendale, magari a zero emissioni. Non dispiace neppure a noi la possibilità di visionare entrambe le soluzioni, visto che per lavoro cambiamo vetture ogni 7-15 giorni.

Come detto sopra, non è una novità annunciata ufficialmente, la cosa potrebbe dunque dimostrarsi un bug e sparire nelle prossime release di Android Auto, pensiamo però che possa essere una feature funzionale.