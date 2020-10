Android Auto si aggiorna e risolve il bug della lingua: le novità

Android Auto, lo abbiamo detto diverse volte, può essere considerato una sorta di “cantiere aperto”, con Google che lavora per renderlo sempre migliore giorno per giorno. Negli ultimi mesi sono arrivati aggiornamenti e fastidiosi bug, il peggiore per noi italiani è stato però appena risolto.

Con la nuova versione 11.33.9 di Android Auto abbiamo finalmente la risoluzione del bug della lingua. Da un po’ di tempo infatti il software aveva iniziato a parlare solo in lingua inglese, un problema parecchio fastidioso per molti automobilisti italiani che ora - finalmente - possono tornare alla lingua nostrana. Nel changelog della nuova versione si può infatti leggere che i messaggi non verranno più letti in lingua inglese, inoltre tornerà a funzionare il comando “Leggimi i messaggi”, che con il bug era totalmente saltato.

Abbiamo poi la possibilità di trascrivere un testo dettato con la voce e di utilizzare la Sezione News, ora funzionante. Certo non tutti i bug presenti nella versione precedente sono stati risolti, ad esempio il sistema continua a non capire la parola “Grazie” in fase di dettatura e le Routine risultano ancora indisponibili, contiamo però in un ulteriore update di Big G nei prossimi giorni.



In chiusura vi ricordiamo che l’app per smartphone dedicata ad Android Auto è destinata a scomparire, tutte le funzioni saranno delegate a Google Maps.