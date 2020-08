Android Auto si aggiorna con due importanti novità: via al rollout silenzioso

Al di là del sistema di infotainment Android Automotive OS, da installare direttamente a bordo delle auto, Google sta continuando a sviluppare Android Auto, portando agli utenti sempre nuove funzioni. Scopriamo le novità (silenziose) dell'ultimo aggiornamento.

Arrivato sul Google Play Store a inizio agosto, l'ultima versione di Android Auto sta portando almeno due novità richieste a gran voce dal pubblico - senza però che Google stia sponsorizzando la cosa in maniera plateale. La prima grande differenza rispetto al passato è la nuova barra dinamica che appare sulla parte bassa dello schermo. In precedenza poteva mostrare una sola linea di testo, ora invece può visualizzarne due, possiamo dunque leggere - ad esempio - il titolo del brano e l'artista nello stesso momento. Lo stesso approccio viene utilizzato durante la navigazione, che ora può mostrare più informazioni.

La seconda novità riguarda l'assistente vocale Google Assistant: adesso Android Auto mostra le parole che l'Assistant ha ascoltato, possiamo così controllare che abbia capito tutto correttamente. Attenzione però: scaricare l'ultima versione del software non significa avere queste funzionalità di default, al contrario l'update serve da terreno fertile, è poi Google a rilasciare le funzioni OTA, senza preavviso. Dunque se non le vedete ancora non disperate: il rollout graduale potrebbe durare qualche settimana, così da coprire pian piano tutti gli utenti Android Auto del mondo. Al link che segue invece trovate le altre novità dovrebbero arrivare prossimamente su Android Auto.