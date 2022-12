Guarda come inquino con le mie supercar: Greta Thunberg blasta Andrew Tate

Nelle scorse ore è andato in scena un clamoroso botta e risposta a distanza fra Andrew Tate, ex campione di kickboxing, e Greta Thunberg, simbolo della lotta contro il cambiamento ambientale nel mondo. Tutta colpa delle supercar dello sportivo e di un tweet piuttosto spavaldo dello stesso.

Cosa è successo? In breve Andrew Tate, dopo essere stato riammesso su Twitter a seguito di un lungo ban, ha ben pensato di dedicare uno dei suoi primi post proprio alla paladina del mondo green, e così ha pubblicato una foto mentre fa il pieno di benzina a una delle sue esagerate supercar. Nel dettaglio si vede lo stesso sportivo mentre rifornisce una “mostruosa” Bugatti, con tanto di didascalia: "Ciao Greta Thunberg, ho 33 auto. La mia Bugatti ha un W16 8.0L quad turbo. Le mie DUE Ferrari 812 Competizione hanno un V12 da 6.5L”.

Poi ha aggiunto: “Questo è solo l'inizio. Per favore, fornisci il tuo indirizzo e-mail in modo che possa inviarti un elenco completo della mia collezione di auto e delle rispettive enormi emissioni". A stretto giro di posta è giunta la replica di Greta Thunberg, che sempre tramite il social del cinguettio ha risposto: "Sì, per favore, illuminami. Scrivimi a smalldickenergy@getalife.com (energiaperil c***o piccolo@fattiunavita.com)". Una querelle che ha fatto il giro del web e che vedendo i like ricevuti sembrerebbe aver premiato, e non di poco, la giovane ragazza nordica, senza dubbio più famosa a livello planetario di Andrew Tate.

Chissà se la “faida” fra i due si è definitivamente esaurita, nel frattempo possiamo farci un giro nel parco auto dell'ex kickboxer che come molti suoi colleghi vanta un garage da mille e una notte. Immancabile la Rolls Royce, precisamente una Wraith da circa 430.000 euro, ma spicca anche una McLaren 765 LT da 434.000 euro, un'altra McLaren, una 720S da 454.000 euro, nonché la Bugatti della foto incriminata da ben 3,4 milioni di euro. Le due Rosse a cui ha fatto riferimento lo sportivo sono una 458 Italia e una Ferrari 812, simile a quella che si è regalato Carlos Sainz, rispettivamente da 281.000 e 414.000 euro, ma occhio anche a una Porsche GT Street da 358.000 euro, una Lamborghini Huracán EVO Spyder (261.100 euro) e una Bentley Continental GT (283.800 euro).

Completano la collezione un'Aston Martin DBS Superleggera, una BMW M5 Competition, una Mercedes B63 Brabus (S63 Coupe), una Mercedes-Maybach V-Class (170.280 euro) e infine un'Aston Martin DB11. E chissà che a tutti questi gioielli non possa anche aggiungersi la Bugatti Chiron Profilée, messa all'asta di recente dall'azienda italiana.