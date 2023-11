Andrew Tate, svolta ambientalista: dopo il blast alla Thunberg ecco l'hypercar elettrica

Sono passati diversi mesi da quando Andrew Tate ha blastato Greta Thunberg, pubblicando un post sui social in cui invitava la nota ambientalista svedese a vedere le sue auto termiche altamente inquinanti.

Da quel giorno il controverso kickboxer è stato protagonista di una serie di vicissitudini poco chiare a cominciare da un arresto in Romania a gennaio per presunto sfruttamento della prostituzione, con rilascio definitivo lo scorso agosto.

Durante quel periodo la polizia ha confiscato tutte le supercar di Tate, con lo stesso personaggio che era quindi rimasto con il cerino in mano come si suol dire. Il peggio sembrerebbe però essere passato e lo si capisce chiaramente dalle notizie degli ultimi giorni secondo cui il lottatore americano avrebbe aggiunto un altro gioiello alla propria ricca collezione di auto.

Attenzione però, questa volta non si tratta di un V16 e un V12, bensì di un'auto elettrica, e questo rappresenta già una notizia. Ovviamente Tate non poteva accontentarsi di una Nissan Leaf, con tutto il rispetto per l'ottima vettura nipponica, puntando invece sulla Rimac Nevera, l'auto dei 23 record mondiali in un solo giorno.

Si tratta di una vettura da sogno in grado di toccare i 415 km/h, con quasi 1.900 cavalli e i 100 km/h raggiunti in soli 1,74 secondi. Costruita in Croazia è basata su una tecnologia elettrica di livello eccelso al punto che la Porsche Taycan e l'Audi E-Tron GT utilizzano propulsori derivanti dalla stessa.

Per acquistare questo gioiellino Andrew Tate ha sborsato ben 4,4 milioni di dollari, che al cambio fanno circa 4,1 milioni di euro, soldi che ovviamente non sono un problema per il lottatore. Lo stesso avrebbe guadagnato un sacco di cash dopo essere divenuto famoso sui social media, attirandosi anche le critiche di moltissime persone per via delle sue dichiarazioni spesso e volentieri incommentabili.