Andrew Tate, confiscate le sue supercar: BMW, Mercedes e Rolls in un deposito

Continuano i guai con la giustizia per l'ex lottatore di kickboxing, Andrew Tate. Dopo la notizia dell'arresto degli scorsi giorni per un presunto reato di sfruttamento della prostituzione, l'atleta ha visto il suo super parco macchine confiscato.

Stando a quanto riferito dal New York Post, Andrew Tate, 'blastato' da Greta Thunberg pochi giorni fa proprio per via dei suoi bolidi super inquinanti, avrebbe subito un sequestro di beni del valore di 3,95 milioni di dollari nell'ambito di un'indagine penale sul presunto traffico di esseri umani.

La notizia è stata confermata da un giornalista dell'agenzia Reuters, che ha spiegato di aver visto diverse fuoriserie di Tate, fra cui una BMW, una Mercedes-Benz e una Rolls-Royce, finire nelle mani degli investigatori mentre le stesse venivano prelevate vicino a Bucarest, capitale della Romania (dove appunto il lottatore è stato arrestato), per poi essere trasportate in un deposito fino a data da destinarsi.



Il fermo era giunto a pochi giorni dalla fine del 2022, precisamente lo scorso 29 dicembre, ed Andrew Tate era finito in manette assieme al fratello e a due donne rumene: sono stati tutti accusati di aver messo in piedi un'organizzazione criminale per sfruttare sessualmente sei donne.

Le vittime sarebbero state costrette a girare dei film vietati ai minori, accuse puntualmente rimandate al mittente da parte degli indagati, secondo cui le stesse sarebbero state consenzienti. Gli avvocati di Andrew Tate e degli altri due arrestati hanno impugnato il mandato d'arresto preventivo di 30 giorni, ma la corte d'appello di Bucarest ha respinto la richiesta, di conseguenza gli stessi sono ancora dietro le sbarre.

Andrew Tate è divenuto famoso per aver partecipato al Grande Fratello britannico e per il suo passato da atleta, ma anche e soprattutto per alcune sue affermazioni decisamente discutibili sui social che l'avevano portato a vari ban. Nel corso della carriera ha comunque racimolato un'ingente ricchezza che gli ha permesso di avere un parco macchine davvero incredibile, fra Rolls Royce, due McLaren, Porsche, ma anche una Bugatti da 3,4 milioni di euro e una Rossa di Maranello, precisamente una Ferrari 812, la stessa che Carlos Sainz si è regalato a Natale.