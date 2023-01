Andretti e Cadillac arriveranno in F1: invieranno proposta a FIA nel 2023

Il prossimo grande nome ad arrivare in Formula 1 è finalmente noto: in attesa del debutto di Audi nel 2026 tra le monoposto più famose al mondo, arriva la conferma della partnership tra Andretti Global e Cadillac per portare le powerhouse statunitensi a competere nel Campionato Mondiale.

Andretti Global e General Motors hanno confermato nella giornata di ieri, giovedi 5 gennaio 2023, che uniranno le forze per espandere la griglia della F1 in un periodo non precisato. La decisione è stata presa dopo circa cinque mesi di discussioni e svelata giusto mentre il presidente della F1, Mohammed Ben Sulayem, ha manifestato la volontà di avere altre scuderie nel paddock per rendere le gare molto più avvincenti.

Sorprendentemente, per quanto la partnership sia già tra una scuderia e un potenziale produttore di gruppi propulsori dedicati, GM lavorerà con un fornitore di motori già esistente mentre si occuperà personalmente di aerodinamica, telaio e altri sviluppi per il design. Al debutto si conteranno in tutto quattro quartier generali e impianti chiave per la squadra, collocati negli Stati Uniti, e un hub europeo nel Regno Unito. In queste località Andretti Global e General Motors collaboreranno anche per IndyCar e Formula E.

Andretti ha dichiarato, in merito all’accordo: “Sento fortemente che siamo adatti per essere un nuovo team per la Formula 1 e possiamo portare valore alla serie e ai nostri partner, ed entusiasmo per i fan. Sono orgoglioso di avere GM e Cadillac al nostro fianco mentre perseguiamo questo obiettivo. Ora abbiamo l'opportunità di unire le nostre passioni per il motorsport e la dedizione all'innovazione per costruire una vera offerta di Formula 1 americana. Insieme, continueremo a seguire le procedure e i passaggi proposti dalla FIA durante il processo di valutazione. Nel frattempo, continuiamo a prepararci con ottimismo se dovessimo essere abbastanza fortunati da far formalmente approvare Andretti Cadillac come concorrente di Formula 1”.

La frecciatina scoccata verso Haas è evidente in queste dichiarazioni, complice il legame con Mazepin prima dell’invasione russa dell'Ucraina e l’assenza di giovani americani nella squadra. Insomma, staremo a vedere come lotteranno le due organizzazioni in futuro.

In tutto questo, sapevate che negli Stati Uniti stanno vendendo biglietti da 5 milioni di dollari per il GP di Las Vegas?