A quanto andrebbero le F1 senza limiti? '15 secondi in meno ma sarebbero inguidabili'

Quanto potrebbero andare veloci le monoposto di Formula 1 se non avessero i limiti imposti dalla Federazione? A questa domanda ha provato a rispondere il mitico Alberto Naska, pilota nonché youtuber, attraverso un video che trovate qui sopra.

“Quelle auto – spiega Naska riferendosi proprio alle monoposto di Formula 1 - potrebbero andare molto più veloci e se non lo fanno è solo perchè sono limitate. Se così non fosse i costruttori realizzerebbero dei veri e propri missili, che costerebbero miliardi e ciò ucciderebbe di fatto lo sport”.

Naska sottolinea poi cosa intende con velocità: “Non la velocità massima ma il tempo sul giro. Servono auto leggere, scattanti, agili e veloci in curva, ebbene non esiste Formula 2, IndyCar, WEC che riesca a battere la Formula 1, la Formula 1 è la più veloce sul giro”.

La domanda sorge quindi spontanea: ma quanto andrebbero veloci le Formula 1 senza limiti? “Qualcuno lo ha testato davvero nell'università delle F1, la pista di Spa, una delle piste più belle al mondo, ad aprile 2018”, precisa Naska, riferendosi a quanto fece Porsche: “Alla fine del 2017 Porsche si era ritirata dal WEC e per celebrare i successi della Porsche 919 decise di organizzare un tour promozionale togliendo tutte le limitazioni dal regolamento alla macchina e facendola girare su varie piste: a SPA fece un tempo mostruoso 1:41 e 770, battendo di 8 decimi la pole position dell'epoca Formula 1. Quella Porsche era un'auto illegale, qualunque formula 1 sbloccata l'avrebbe battuta”. Poche settimane dopo la Formula 1 superò quel record con Ferrari e Mercedes.

“Quell'auto ci fa comunque capire quanto un'auto da corsa possa andare più forte se si tolgono i limiti, la Porsche 919 a Spa girava in 1:53, il 10,5 per cento in più sul tempo del giro. Cosa succederebbe se si facesse la stessa cosa con la Formula 1?”.

Secondo Naska la prima cosa da fare sarebbe quella di usare una benzina performante senza badare ai limiti di consumo imposti dalla F1, “tonnellate di benzina con una potenza di picco 1.803 cavalli che con l'aggiunta del motore elettrico diverrebbero 1967 cavalli, una follia”. Negli anni '80, ricorda ancora il pilota youtuber, si usavano comunque motori solo per qualifica con 1.400 cavalli.

“Più verosimile si può arrivare a circa 1.200 cavalli, e con questi cavalli si guadagnerebbero 6 secondi in più a giro”. Servirebbe poi un dispositivo che tenga incollata a terra l'auto anche alle lente velocità: “Nel 1978 la Brabham BT 46B ha preso una ventola gigante, collegata all'albero motore, per tenerla incollata a terra anche a basse velocità, un vantaggio enorme che venne poi bandito”.

Ci vorrebbero inoltre le gomme più soft in assoluto e le famose sospensioni attive della Williams FW15. “Con gomme, elettronica e sospensioni e la ventolona siamo a 12 secondi di guadagno”.

L'ultimo aspetto su cui giocare per guadagnare secondi sarebbe quello estetico e in tal senso ci verrebbe in aiuto la vettura da corsa più performante di tutti i tempi leggasi la RedBull X2010 progetta dal genio di Adrian Newey, che “fu a mezz'ora dal firma con Ferrari”, come svelato di recente da Chris Horner.

Quella supercar straordinaria, realizzata per il gioco Gran Turismo 5, era dotata di un motore V6 turbo 3.0 da 1479 cv, 7 marce, peso di 545 kg, 250 kg meno delle f1 di oggi, ma soprattutto era un capolavoro dell'aerodinamica “pensata per un solo scopo, bucare l'aria e rimanere incollata a terra, grazie al doppio diffusore e alla famosa ventola”.

Naska sottolinea le prestazioni folli: “1:23,684 a Spa, potrebbe fare 8G laterali in curva”. Lo youtuber e pilota chiosa: “La sfida della f1 è spremere ogni goccia di prestazione rispettando il regolamento, andare più forte quando le regole ti fanno andare più piano: la libertà assoluta sarebbe davvero affascinante? E soprattutto, chi mai riuscirebbe a guidare un'auto come questa?”.

Sicuramente non raggiungeranno questi limiti ma è certo che per il 2026 le monoposto di Formula 1 cambieranno parecchio, divenendo più corte, più strette e più leggere.