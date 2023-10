Andrea Kimi Antonelli, 17enne di Bologna campione di FRECA: è nata una stella?

Con due gare di anticipo il 17enne di Bologna Andrea Kimi Antonelli, si è laureato campione di Formula Regional Europe. Dopo il successo in Gara 2 a Zandvoort, in rimonta di 7 posizioni, e chiudendo con un distacco dal secondo di 13 secondi, il talentuoso pilota nostrano ha ottenuto il titolo, attirando l'interesse della stampa mondiale.

La prima cosa da sapere è che Andrea Kimi Antonelli è già di Mercedes, visto che le Frecce d'Argento lo hanno scritturato da ben 5 anni nel proprio junior team, di conseguenza le possibilità di vedere il 17enne a breve in Ferrari sono pari pressochè a zero.

Forse è presto per dire che sia nata una stella certo è che il piccolo Kimi sta continuando a vincere a ritmi impressionanti fin da quando è poco più che un bambino, e sorprende il fatto che in FRECA abbia vinto da rookie, al primo anno e quindi al primo tentativo.

E' quasi certo che l'anno prossimo correrà in Formula 2 da minorenne, visto che compirà gli anni il 25 agosto mentre la nuova stagione scatterà a maggio dell'anno che verrà. A quel punto è facile fare due calcoli e ipotizzare un successivo sbarco in Formula 1 nel giro di un paio d'anni.

Lewis Hamilton ha rinnovato il contratto con Mercedes fino al 2026, e nello stesso anno scadrà anche l'accordo di George Russell: un destino quindi già segnato per Antonelli? Forse siamo davvero di fronte ad un campione visto che, a differenza di quanto avviene in altri sport, come ad esempio il calcio, i piloti così giovani hanno senza dubbio meno occasioni per bruciarsi: gli basta andare forte come hanno fatto fino ad ora, e se entrano nel giro giusto (come appunto il 17enne bolognese), il destino sembra scritto. Ovviamente Antonelli dovrà vincere anche in Formula 2, cosa non semplice, ma se confermerà quanto di ottimo fatto vedere fino ad oggi lo sbarco nel circus sembra cosa fatta.

“Antonelli è un pilota italiano sui abbiamo investito tanto e su cui crediamo fortemente – ha detto Toto Wolff a La Gazzetta dello Sport - ha vinto tutto quello che poteva in Formula 4 e adesso occupa la leadership del campionato in Formula Regional. Ha dimostrato di essere molte forte ed è uno spettacolo vederlo guidare in pista. E’ entusiasmante tutto ciò, certo, ma allo stesso tempo non dobbiamo mettergli troppa pressione sulle spalle. L’obiettivo attuale è finire al meglio il lavoro di quest’anno, poi con la famiglia decideremo che strada seguire per il futuro. Andrea ha solo 17 anni ed è importante non bruciarlo adesso. Bisogna lasciarlo crescere con calma”.

Così invece il numero uno dell'ACI, Angelo Sticchi Damiani: "Il suo talento, impegno e dedizione hanno ulteriormente dato prova delle sue eccezionali abilità, dimostrando che l'Italia ha una nuova stella nel mondo del motorsport".

Infine le parole dello stesso protagonista: "Sono felicissimo di aver vinto la gara ed il campionato! È stata una stagione lunga che però ancora non è giunta al termine dato che dobbiamo affrontare le ultime due gare di Hockenheim. Questa sera festeggeremo la vittoria, ma la prossima settimana si tornerà subito al lavoro per il finale di stagione in Germania".

Curioso come Antonelli abbia come soprannome 'Kimi', che quasi sicuramente si ispira al campione del mondo Raikkonen, autore di un memorabile siparietto durante il Gp di Monaco del 2006.