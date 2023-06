Andrea Iannone vuole tornare: 'Sono pulito, spero di raccontarvi qualcosa di bello'

Andrea Iannone conta i giorni che lo separano dal termine della squalifica per doping, dicembre 2023. Il pilota di Vasto non vede l'ora di rimettersi in sella, e sta continuando ad allenarsi di modo da essere subito competitivo.

Andrea Iannone, che a gennaio si è regalato una Porsche da 140mila euro, e che per Milano circola spesso e volentieri con una RS6 che Audi starebbe pensando in versione più estrema, ha presenziato lo scorso weekend a Misano presso il Marco Simoncelli World Circuit, per la tappa di Superbike in programma.

Secondo le voci circolanti l'ex pilota di Aprilia potrebbe a breve tornare proprio in SBK presso una Ducati della scuderia Team Go Eleven, e lui ha voluto respirare dal vivo l'atmosfera di un tempo.

Accompagnato dalla sua dolce metà, la cantante Elodie, Iannone non ha avuto dubbi sul futuro: “Se sono qui – le parole a Corsedimoto – è perché voglio tornare. Sono venuto a salutare degli amici che non vedevo da un po’. C'è una bella atmosfera, un bel paddock, la Superbike è cresciuta negli ultimi anni e sono contento di quello che si respira qui”.

In un'altra intervista rilasciata sempre a Misano ha poi ribadito: “Stiamo pensando al futuro io ho sempre pensato a cosa potrebbe venire dopo. Se sono qui è perché voglio tornare. Speriamo di potervi raccontare presto qualcosa di carino. Sono sempre stato molto sereno. Fin dall'inizio ho sempre pensato al futuro. Quando sei pulito dormi bene, stai bene con te stesso e questo è sempre stato qualcosa di fondamentale nella mia vita. Se ho passato questi anni con leggerezza è perché sono sereno, questa è la mia forza. Se hai tanti amici, la gente ti vuole bene e hai la coscienza a posto trovi la forza per continuare con il sorriso”.

Andrea Iannone ha 34 anni e da 4 anni è fermo ai box per via del doping, storia per cui lo stesso pilota si è sempre dichiarato innocente: la Superbike potrebbe essere lo scenario perfetto per rivedere in sella un pilota che merita senza dubbio un'altra chance.