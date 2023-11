Andrea Iannone, ufficiale il ritorno in pista dopo 4 anni: ecco i suoi tempi a Jerez

Sono passati poco meno di due mesi da quando Andrea Iannone ha ufficializzato il ritorno in pista nelle SBK per il 2024, e due giorni fa il pilota di Vasto è tornato ufficialmente a rimettersi casco, tuta e guanti.

Si è così presentato con la sua nuova moto, la Ducati Panigale V4 del Team Go Eleven, per la sessione ufficiale di Jerez, primi test in vista della stagione che inizierà la primavera dell'anno venturo.

Suggestiva la scritta sul suo casco “I'm Back”, mentre il giorno prima, tramite comunicato, aveva esternato tutte le sue emozioni dicendo: “Finalmente domani torno in pista. Non vedo l’ora di provare la nuova moto, sono molto felice. Molte saranno le variabili, dalle gomme alla posizione in sella, l’obbiettivo è restare concentrato e lavorare bene con il team per sfruttare al meglio questi due giorni di test”.

Come è andata alla fine? Ovviamente i tempi non sono stati dei migliori, ma ciò che conta era tornare a gareggiare fra i più grandi in una competizione ufficiale dopo 4 lunghissimi anni di squalifica. Nel corso di questo periodo Iannone si è sempre tenuto in allenamento guidando ogni tipo di mezzo, conscio che prima o poi sarebbe arrivata la sua occasione.

“Sono pulito, voglio raccontarvi qualcosa di bello”, diceva a giugno Iannone a Misano, e ora finalmente può farlo, può scrivere un diverso finale alla sua storia che da favola si era trasformata in incubo causa squalifica per doping per cui lo stesso pilota abruzzese si è sempre dichiarato estraneo.

Alla fine, nel primo giorno di Test, Iannone (nella foto presa dal sito ufficiale SBK) ha girato per 26 volte a Jerez de la Frontera, fermando il cronometro come miglior giro a 1'41.922, ad un decimo da Axel Bassani e a due secondi da Remy Gardner, il migliore nel giorno uno dei test.

"E' stato bellissimo – ha raccontato a fine sessione Iannone, parlando con i microfoni di Sky Sport - tempi? Non li guardo per ora, è ancora presto. La cosa più importante è che io sia tornato: ho ripreso a guidare la Ducati, la moto che ho amato di più. Speriamo sia un bel capitolo".