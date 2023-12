Andrea Iannone sicuro: 'Marc Marquez? Farà casino fin dalla prima gara'

Andrea Iannone, in un'intervista esclusiva ai media britannici MCN, ha parlato apertamente del suo ritorno alle competizioni e ha espresso opinioni su Marc Marquez e sui suoi primi ottimi risultati. Dopo aver scontato una squalifica di quattro anni per doping, Iannone gareggerà nel WorldSBK nel 2024 con il team Go Eleven.

L'arrivo di Marc Marquez in Ducati per Iannone sarà "un pasticcio fin dalla prima gara! La sua strategia è quella di fare confusione, questa è la verità. Si arrabbia quando gli altri gli fanno quello che lui fa sempre. Se lo tratti come lui tratta te, gli dà fastidio. Ma la Ducati ha l’esperienza per gestire i piloti e se Márquez andrà troppo oltre sarà a suo discapito. Che sarà molto veloce è vero, ma per lui non sarà facile. Bezzecchi è abbastanza carico, Pecco anche".

Marc Marquez ha mostrato a tutti di non essere ancora pronto a cedere il passo in occasione dei primissimi giri di prova a bordo della Desmosedici, attirando l'attenzione anche di Maverick Viñales che ha affermato di aver percepito nervosismo tra i piloti.

Iannone, inoltre, non ha negato di aver pensato a un ritorno in MotoGP, ma attualmente la Superbike e la Ducati sono la sua priorità. Egli ha dichiarato di non vedere l'ora di iniziare il Campionato del Mondo e spera di segnare punti fin dalla prima gara in Australia.