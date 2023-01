Andrea Iannone, c'è un nuovo gioiello in garage: una Porsche da 140mila euro

Andrea Iannone ha deciso di arricchire il suo parco auto regalandosi un nuovo bolide a firma Porsche. Nel dettaglio si tratta di una 911 Carrera 4s, una fuoriserie che a listino sta a più di 140mila euro: scopriamone i segreti.

Dopo che Espargaro si è regalato una Cayman GT4 RS, tocca ora ad un altro motociclista svelare il suo bolide di Stoccarda, una fiammante Porsche 911, modello immortale che da sempre è apprezzato da sportivi, appassionati e imprenditori.

Andrea Iannone ha dato solo un assaggio della sua sportiva, mostrando uno scatto in penombra del maestoso retro del bolide. La Porsche sembrerebbe essere di colore nero, molto probabilmente con una vernice opaca, e si nota chiaramente il nome della casa tedesca, i larghi passaruota, il vistoso alettone, e il lunotto posteriore oscurato. Non si conoscono le specifiche tecniche della Porsche di Andrea Iannone, ma di serie stiamo parlando di un'auto dalla potenza di ben 450 cavalli, il cui prezzo supera i centoquaranta mila euro, precisamente 141.916 euro iva inclusa.

Un periodo quindi positivo per Andrea Iannone, che oltre a regalarsi una nuova fuoriserie si sta godendo la sua storia d'amore con Elodie. I due fanno coppia fissa da diversi mesi e spesso e volentieri sono paparazzati mano nella mano e sorridenti in giro per le strade di Milano.

Ricordiamo che Andrea Iannone è fermo per doping dal 2020, dopo essere stato squalificato, a suo modo di vedere ingiustamente. Dovrà restare ai box fino all'autunno del 2024 di conseguenza non è da escludere un suo ritorno in pista fra due anni, nel 2025. Nel frattempo Andrea Iannone si sta allenando per tenersi in forma in vista appunto di un ritorno nella scena del motorsport. E a proposito di 'come back', è notizia di poche ore fa il ritorno di Dani Pedrosa in MotoGp: sarà wild card con KTM.