Andrea Iannone: 'Che spettacolo non usare il telefono! Dall'Igna? Come un papà'

Andrea Iannone è tornato in sella. Scontata la squalifica per doping che lo stesso pilota ha sempre ritenuta ingiusta, il centauro è ritornato protagonista con la Superbike e la Ducati del team GoEleven.

Un debutto con doppio podio in Australia e a Barcellona, a conferma di quanto lo stesso non abbia mai abbandonato le due ruote anche durante la squalifica, continuando ad allenarsi in vista di un ritorno in posta.

"Sto disimparando a usare il cellulare ed è una fi*ata – racconta ai microfoni de La Gazzetta dello Sport - ci sono giorni in cui lo lascio a casa, vado in ufficio, mi alleno, vedo amici, torno e scopro chi mi ha cercato. Se è importante richiamo, altrimenti lascio perdere. Insomma, vivo. Sono stufo della negatività dei social: guerre, violenze, rabbia, invidie. Non ho voglia di inquinarmi con cose che non dipendono da me".

Andrea Iannone, che di recente ha confessato di aver perso la sua vita causa squalifica, si dice contento di come sia ricominciata questa nuova avventura: “Non era scontato, anzi, è stato un po’ inaspettato. È solo l’inizio, c’è tanta strada, ma a partire così avrei messo la firma". Nei test comunque il 34enne di Vasto era andato subito forte: "Sì, le sensazioni positive c’erano, ma quante volte abbiamo fatto test belli e gare da buttare? Però, se sulla moto ti diverti, inizi con il piede giusto. Poi, l’appetito vien mangiando, quindi...".

E ancora: "In qualifica sono tornato a sentire nello stomaco l’adrenalina, la libidine. Ma poi c’era l’incognita su come mi sarei trovato in bagarre... Quel nervosismo mi ha fatto tornare indietro a, non so, al Mugello, quando serve dare tutto e devi essere perfetto". Iannone ammette di sentirsi bene in sella, di aver capito che è la cosa che gli viene meglio “e che quindi, almeno ancora per un po’, farò questo".

Il collega de La Gazzetta dello Sport ha quindi chiesto al pilota se gli piacerebbe provare la Desmosedici che corre la MotoGp: "Bisognerebbe chiedere a Gigi (Dall’Igna; ndr). Per ora non ci penso, ma da pilota cosa c’è di più bello che guidare la moto più tecnologica e veloce che ci sia? In futuro non escludo di fare un test. Con Gigi ho un rapporto bellissimo, lo reputo un po’ mio padre nelle corse. Ha fatto tanto per me, e negli anni con lui penso di avere dato il massimo per la Ducati. C’è stima reciproca, come con Claudio (Domenicali, a.d. Ducati; ndr). Il primo obiettivo era tornare e essere competitivo. Ma questa speranza (il team ufficiale; ndr), immaginarla, è importante. Correre per correre non mi è mai interessato".

Su Marc Marquez, fresco di firma con Ducati Gresini, Iannone ricorda come: "Marc è sempre Marc, non dobbiamo dimenticarlo. È un grandissimo campione, ha vinto tutto, è fortissimo e l’ha dimostrato in tutte le condizioni. Che possa giocarsi il Mondiale non mi stupisce, anche se non sarà facile contro un Pecco molto maturo, che guida la Ducati da tanti anni e ha una sintonia e alchimia incredibili con la squadra".

Iannone ammette di avere come obiettivo quello di tornare in un team ufficiale, e in merito a ciò che gli manca svela: "Tutto quel che ho perso e non posso recuperare. Ma cerco di godermi l’oggi, senza pensare al passato, migliorandomi a livello personale e sportivo. Se riuscirò a fare bene, qualcosa l’avrò recuperato".

