Andrea Galeazzi ha provato la McLaren GT: il video

La nuova McLaren GT è ormai tra noi. La supercar britannica va a inserirsi nel segmento delle Gran Turismo sfidando la Ferrari Roma e porta in dote tante novità poco usuali per il brand inglese.

Grazie ad Andrea Galeazzi, noto influencer ed esperto di elettronica, possiamo adesso ammirarla in ogni dettaglio, interno ed esterno. Se siete curiosi di conoscere le sue considerazioni in merito non vi resta che prender visione del video in alto.

Dal nostro canto possiamo dirvi che la McLaren GT è basata sulla stessa piattaforma che ha permesso la costruzione della 720S e della Speedail, e in posizione centrale è racchiuso il propulsore M840TE V8 bi-turbo da 4,0 litri. Esso è capace di sprigionare 620 cavalli di potenza e 630 Nm di coppia, scaricati sull'asfalto da un cambio a doppia frizione e sette rapporti, il quale incanala tutta la rabbia verso le ruote posteriori. Il risultato è uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,1 secondi e, se si tiene giù per un altro po' l'acceleratore, è possibile raggiungere i 326 km/h di velocità massima.

La qualità principale in grado di renderla una Gran Turismo risiede nella capienza del bagagliaio, che si attesta sui 420 litri per quanto riguarda il vano posteriore, e sui 150 litri all'anteriore. Gli interni vedono un grande utilizzo di pelle Nappa, ma è anche possibile optare per la soffice pelle prodotta a Bridge of Weir, in Scozia. I sedili sono stati disegnati principalmente per garantire un ottimo confort, e sono stati dotati di riscaldamento e regolazione elettrica. A dominare il cruscotto ci pensa un enorme display centrale da 12,3 pollici, i cui layout vengono modificati in base alla modalità di guida selezionata tra le opzioni Comfort, Sport o Track. Il pezzo forte è però il tetto a cristalli liquidi, aggiustabile attraverso comandi touch.

Ma adesso date un'occhiata alla collezione di McLaren messe in vendita da Michael Fux, che consta al suo interno una McLaren 720S ed un Senna. Infine, la casa britannica, ha confermato l'arrivo di una nuova hypercar ibrida dalle prestazioni straordinarie.