Andrea Galeazzi prova la Model Y in Norvegia: 'Qui neanche una Tesla bloccata'

Il noto Andrea Galeazzi si è messo al volante di una Tesla Model Y in Norvegia per provare a capire come reagisce un'auto elettrica alle temperature dei rigidi inverni del nord Europa.

L'idea è nata anche a seguito della moltissima disinformazione emersa negli scorsi giorni per via delle decine di Tesla bloccate ai supercharger di Chicago a causa del gelo. “Mi interessa fare informazione – attacca il buon Galeazzi – fra macchine bloccate e cimiteri di Tesla c'è tanta disinformazione quindi sono qui per raccontare effettivamente le cose come stanno, pregi, difetti, cose positive o negative”.

Galeazzi si è messo in moto da Oslo per raggiungere una località di montagna: partito con il 92 per cento di batteria è giunto a destinazione, dopo 210 chilometri, con il 36% di ricarica ancora a disposizione. La temperatura era di -8 gradi centigradi e la media del consumo è stata di 20.6 kWh. Galeazzi ci tiene però a precisare che i 210 chilometri sono stati “fatti anche in salita, qui siamo a 1.100 metri rispetto ad Oslo che è sul livello del mare”.

Quindi, tornando sul caso delle Tesla bloccate a Chicago, per cui Armaroli aveva già dato una spiegazione, Gaelazzi ha commentato: “Le elettriche vanno lasciate almeno con il 20/30 per cento di batteria per andare incontro a situazioni estreme, ma non a Torino o a Milano, ma in Norvegia, a Chicago, dove ci sono -20 e meno 30 gradi, e l'enorme vantaggio delle elettriche è che dieci minuti prima le si può preriscaldare di modo da non trovare l'abitacolo ghiacciato”.

Lo youtuber ha poi mostrato un parcheggio pieno di Tesla nel gelo: “Indovinate un po' quante Tesla si sono bloccate? Zero?”. Sugli aspetti negativi in caso di rigido inverno Galeazzi precisa: “Ai Supercharger la ricarica veloce può essere rallentata dalla infrastruttura per il gelo, si possono congelare i connettori, magari la batteria non è stata preriscaldata e quindi ci vuole un po' di più per portarla a temperatura, è vero che si abbassa anche l'autonomia del 30%, ma non sono problemi, bisogna saperlo ed essere informati. Non bisogna lasciare il veicolo elettrico a 1/2 % a queste temperature”.

Poi aggiunge: “Io non dico che l'elettrico sia per tutti, o che Tesla vada bene per tutti, bisogna sapere cogliere la tecnologia migliore per i propri usi e soprattutto bisogna sapere informarsi, distinguere le fake news”. Quindi conclude: “Io comunque sono un fan dell'elettrica, la guida è tutto di un altro pianeta”.