Andrea Galeazzi a Livigno: 'L'auto elettrica sulla neve va benissimo, ricarica anche a -9'

Uno dei maggiori argomenti di discussione fra i pro green e i contrari è senza dubbio la perdita di autonomia delle auto elettriche durante l'inverno. Secondo diversi studi la batteria si “riduce” del 30% di media, anche se non è sempre così e in ogni caso i dati variano da modello a modello.

Ovviamente tutto ciò che riguarda i “difetti” delle vetture a batteria viene ingigantito, anche perchè come ben sappiamo, circolano un sacco di fake news nei confronti delle auto a zero emissioni, non si sa bene con quale obiettivo.

Per sfatare tale mito un collega tedesco ha raccontato la sua esperienza con un'auto elettrica in coda, in autostrada e con la neve, uno scenario horror, ma che in realtà si è rivelato decisamente agevole. A conferma, per l'ennesima volta, di quanto gli hater si sbaglino sulle auto elettriche, anche la recente esperienza di Andrea Galeazzi, star di Youtube, famoso per le sue recensioni non soltanto di prodotti tecnologici ma anche di auto.

Attraverso la propria pagina Facebook ha documentato brevemente la sua recente vacanza a Livigno con la sua Ford Mustang Mach-E, auto elettrica; in questi giorni la nota località montana della Lombardia è stata colpita da una importante nevicata, con cumuli fino a 60 centimetri, e Galeazzi ha scritto: “Chi ha detto che l'elettrico non va bene sulla neve? Va benissimo! E carica pure a -9! Anche se tirata d'orecchie a Livigno perché c'è solo 1 fast e le colonnine AC sono, si spesso gratuite, ma male gestite! Ma su tutto stamattina ci siamo svegliati con 60cm di neve...pala e via di spalata per uscire! Ma trazione, riscaldamento, gestione frenata rigenerativa sulle 4 ruote ottima!”.

Quindi Andrea Galeazzi ha concluso il suo post così: “Salutiamo la montagna con una lacrimuccia visto che sono stati 5 giorni fantastici "in famiglia". Da lunedì (oggi ndr) si ricomincia a tutta con un bel volo intercontinentale! E le foto? Come vi sembrano?”, pubblicando poi degli scatti della sua Mach-E decisamente innevata che potete trovare qui sotto.