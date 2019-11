Quanto andrà a costare il Tesla Cybertruck Pick-up? Forse meno di 50.000€

Il debutto del Tesla Cybertruck Pick-Up è atteso per Giovedì 21 Novembre e, mentre i riflettori di tutto il mondo automobilistico si stanno per concentrare sull'evento, cerchiamo di capire quanto possa costare il nuovo veicolo elettrico californiano basandoci sui rumors e sulle recenti interviste ufficiali.

Il tema è abbastanza controverso, ed il CEO della compagnia Elon Musk ha di recente affermato che non crederemo ai nostri occhi venendo a conoscenza del bassissimo prezzo ufficiale, infatti il target è posto al di sotto dei 50.000$, come ha egli stesso dichiarato:"Dovreste essere in grado di acquistare un ottimo pick-up per 49.000$ o meno."

Dichiarazioni difficili da prendere alla lettera, considerando la motorizzazione elettrica e gli eventuali costi di sviluppo, plausibilmente esorbitanti, ma Musk non ha pronunciato solo le parole riportate in precedenza:"Non vogliamo sia molto costoso. Penso debba partire da meno di 50.000$, deve essere più o meno 49.000$ il prezzo di partenza massimo. Idealmente anche meno. Non può assolutamente essere inaccessibile. Dovrà essere qualcosa di accessibile. Ci saranno versioni del veicolo che costeranno di più, ma sarete in grado di portarvi a casa un gran pick-up per 49.000$ o meno."

Forse ce la faranno veramente a rispettare le promesse, ma qualche dubbio resta, soprattutto per la fase iniziale di vendita. Per quanto concerne le versioni top c'è sicuramente da aspettarsi il raggiungimento di una cifra intorno ai 100.000$, ma il quesito è se Tesla sarà in grado di fornire uno sfidante effettivo al Ford F-150 o al Ram 1500 per un prezzo competitivo.

Intanto Tesla ha appena registrato i marchi "Cybertruck" e "CYBRTRK", come si chiamerà quindi l'imminente pick-up?