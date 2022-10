Si può andare al drive-through con un carro armato? La prova in video

Andare con la Bugatti Chiron Super Sport al McDrive è una pessima idea e già lo abbiamo visto in un video grazie a carwow, ma c’è chi prova a fare di peggio: è possibile andare al drive-through con un carro armato? Uno YouTuber ci ha provato...e si può fare!

Eddie Hall, ex World’s Strongest Man, sul suo canale YouTube pochi giorni fa ha dimostrato che è possibile recarsi al drive-thru di una catena fast food con un carro armato. Nello specifico, egli ha usato uno Scimitar CVR-T demilitarizzato, definito altrimenti come un “veicolo corazzato da ricognizione”. Al suo interno troviamo un motore a benzina Jaguar da 4,2 litri e, per giunta, si tratta di un mezzo legale su strada limitato semplicemente a 32 chilometri orari circa.

Il primo problema al drive-thru è stato riuscire a passare nel percorso stretto intorno all’edificio senza tagliare i cordoli o raschiare i muri; nonostante la scarsa visibilità dal posto di guida, alla fine Eddie è riuscito nel suo intento. Grazie alle sue dimensioni ridotte rispetto a un carro da battaglia è riuscito peraltro a ordinare ciò che desiderava tramite l’altoparlante. Per ritirare l’ordine ed effettuare il pagamento con carta, dunque, è stato costretto a usare una pinza raccoglirifiuti. Dulcis in fundo, per mangiare ha parcheggiato il suo carro tra due berline, riuscendo a entrare a filo tra di esse.

Certo è che descrivere l’impresa titanica in questo modo non rappresenta la peculiarità dell’esperimento; vi consigliamo quindi di vedere il video allegato alla notizia nella sua interezza.

