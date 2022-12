Ammo NYC ci illustra come tirare a lucido una Honda CBR 600 RR Formula Extreme Superbike

L’ultima volta che abbiamo visto il team di Ammo NYC in azione abbiamo assistito al primo lavaggio della nuova Koenigsegg CC850, ma il lavaggio di oggi interessa una due ruote e non una qualunque: Ammo NYC ha tirato a lucido la Honda CBR 600 RR vincitrice del campionato AMA Formula Extreme Superbike 2008.

Si tratta di una moto di categoria Supersport 600, ma a differenza dei modelli utilizzati nel mondiale Supersport, oltreoceano il regolamento permetteva un maggior grado di libertà nell’elaborazione, e di fatto si trattava di una Superbike a tutti gli effetti, ma con il motore da 600 cc: la ciclistica è di prim’ordine, con le pregiate sospensioni Ohlins dorate, le pinze dei freni griffate Brembo e penumatici slick.

La moto in questione è la numero 1, nonché la vincitrice di 9 delle 14 gare del campionato 2008, e vincitrice del campionato con Jake Zemke, e su serbatoio e codino porta gli autografi di pilota e costruttore del motore. Prima del lavaggio veniamo anche a conoscenza di alcune feature speciali della moto, come un supporto dedicato sul telaio che permetteva di alzare la moto con una mossa per un cambio ruote velocissimo.

Invece il processo di pulizia è come sempre una gioia per gli occhi, e step by step assistiamo alla rinascita di una vecchia combattente, riportata in condizioni pari al nuovo e pronta per essere ammirata in ogni suo particolare. E se ciò non vi bastasse, non perdetevi Ammo NYC alle prese col primo lavaggio di una Lamborghini Countach dopo 20 anni.